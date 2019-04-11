Son Dakika Haberleri: Mısır'ın Sina Yarımadası'nda Çatışma: 11 Ölü

Mısır'ın Sina Yarımadası'nda Çatışma: 11 Ölü

1 saat önce

Mısır İçişleri Bakanlığı, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Sina Yarımadası'nda 11 silahlı saldırganın öldürüldüğünü duyurdu.

Mısır'ın Sina Yarımadası'nda Çatışma: 11 Ölü, System.String[]
Mısır İçişleri Bakanlığı, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Sina Yarımadası'nda 11 silahlı saldırganın öldürüldüğünü duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kuzey Sina vilayetinin merkezi El-Ariş kentinde güvenlik güçleri ile silahlı bir grup arasında çatışma çıktı.

Çatışmada 11 silahlı saldırganın öldürüldüğü belirtilen açıklamada daha fazla ayrıntı verilmedi.

Sina Yarımadası'nda salı günü düzenlenen iki ayrı bombalı saldırıda 5'i polis 8 kişi hayatını kaybetmiş, 27 kişi yaralanmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:48 Kaynak: AA
Mısır, Sina Yarımadası, Sina, Güncel
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