Mısır'ın Sina Yarımadası'nda doğal gaz boru hattına bombalı saldırı - Son Dakika
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Mısır'ın Sina Yarımadası'nda doğal gaz boru hattına bombalı saldırı

6 saat önce

Mısır'ın Sina Yarımadası'nda doğal gaz boru hattına kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce bombalı saldırı düzenlendi.

Mısır'ın Sina Yarımadası'nda doğal gaz boru hattına bombalı saldırı, System.String[]

Mısır'ın Sina Yarımadası'nda doğal gaz boru hattına kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce bombalı saldırı düzenlendi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, El-Ariş kentinin 80 kilometre batısında bulunan sanayi merkezi hedef alındı.

Saldırıda Mısır ile İsrail arasındaki doğal gaz boru hattının hedef alınmak istendiği ancak saldırının ülke içindeki doğal gaz hattına düzenlendiği belirtildi.

Güvenlik güçlerinin saldırganları yakalamak üzere operasyon başlattığı, El-Ariş kentine giden doğal gaz hattının ise geçici olarak kapatıldığı kaydedildi.

Saldırıda can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.

İsrail'den Mısır'a doğal gaz ihracatı

Akdeniz'deki en büyük doğal gaz sahası olan Leviathan ve Tamar'da toplamda yaklaşık 800 milyar metreküp doğal gaz rezervini elinde bulunduran İsrail, Aralık 2019'da yaptığı açıklamada, Mısır ve Ürdün'e doğal gaz ihracatına başlayacağını duyurmuştu.

Devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek döneminde İsrail'e doğal gaz ihraç eden Mısır, taraflar arasındaki bu anlaşmayla Tel Aviv yönetiminden doğal gaz ithal eden ülke haline gelecek.

Sina Yarımadası, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 03:50 Kaynak: AA
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