Mısır'ın sol partisinden faaliyetlerini dondurma iması

Mısır'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri adaylarından solcu lider Hamdin Sabahi'nin liderliğini yaptığı Onur Hareketi Partisi faaliyetini dondurma imasında bulundu.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, "Milli vicdanımız, vatan ve milletimizin içinde bulunduğu tehlikelerden halkımızı koruyamayacağımız bir arenada bulunmayı reddediyor. İçinde bulunduğumuz durum faaliyetlerimizi dondurmamızı gerektirebilir." denildi.

Açıklamada ayrıca ülkenin içinde bulunduğu halihazırdaki durumun, özgür sesleri susturma ve barışçıl kamusal çalışmalara el koyma temeline dayandığı ileri sürüldü.

Sabahi'nin partisi Mısır'da 1997 yılında "Onur Partisi" olarak kurulmuş, 2011 yılında resmiyet kazanmış ve son dönemde farklı partilerle birleşerek "Onur Hareketi" adını almıştı.

Onur Hareketi'nin, Mısır içinde ve dışındaki muhaliflerin 20 Eylül Cuma günü yönetim karşıtı eylem çağrısı yaptığı bir dönemde faaliyetlerini dondurabileceğini ima etmesi dikkat çekti.

- Selefilerden eylem çağrılarına eleştiri

İspanya'da yaşayan eski müteahhit Muhammed Ali sosyal medyadan yaptığı açıklamalar ve yayınladığı videoların ardından geçen pazartesi günü "Sisi bu kadar yeter" adında bir etiket başlatmış ve ardından halkı cuma günü için eyleme çağırmıştı.

Muhalifler yarın için eylem çağrısında bulunurken, basına konuşan Selefi lider Yasir Burhami ise eylem çağrılarını reddettiklerini ve eylemlere katılmayacaklarını açıkladı.