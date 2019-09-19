Son Dakika Haberleri: Mısır'ın sol partisinden faaliyetlerini dondurma iması
Son Dakika Güncel Haber

Mısır'ın sol partisinden faaliyetlerini dondurma iması

2 saat önce

Mısır'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri adaylarından solcu lider Hamdin Sabahi'nin liderliğini yaptığı Onur Hareketi Partisi faaliyetini dondurma imasında bulundu.

Mısır'ın sol partisinden faaliyetlerini dondurma iması, System.String[]

Mısır'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri adaylarından solcu lider Hamdin Sabahi'nin liderliğini yaptığı Onur Hareketi Partisi faaliyetini dondurma imasında bulundu.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, "Milli vicdanımız, vatan ve milletimizin içinde bulunduğu tehlikelerden halkımızı koruyamayacağımız bir arenada bulunmayı reddediyor. İçinde bulunduğumuz durum faaliyetlerimizi dondurmamızı gerektirebilir." denildi.

Açıklamada ayrıca ülkenin içinde bulunduğu halihazırdaki durumun, özgür sesleri susturma ve barışçıl kamusal çalışmalara el koyma temeline dayandığı ileri sürüldü.

Sabahi'nin partisi Mısır'da 1997 yılında "Onur Partisi" olarak kurulmuş, 2011 yılında resmiyet kazanmış ve son dönemde farklı partilerle birleşerek "Onur Hareketi" adını almıştı.

Onur Hareketi'nin, Mısır içinde ve dışındaki muhaliflerin 20 Eylül Cuma günü yönetim karşıtı eylem çağrısı yaptığı bir dönemde faaliyetlerini dondurabileceğini ima etmesi dikkat çekti.

- Selefilerden eylem çağrılarına eleştiri

İspanya'da yaşayan eski müteahhit Muhammed Ali sosyal medyadan yaptığı açıklamalar ve yayınladığı videoların ardından geçen pazartesi günü "Sisi bu kadar yeter" adında bir etiket başlatmış ve ardından halkı cuma günü için eyleme çağırmıştı.

Muhalifler yarın için eylem çağrısında bulunurken, basına konuşan Selefi lider Yasir Burhami ise eylem çağrılarını reddettiklerini ve eylemlere katılmayacaklarını açıkladı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Valiliğinden şiddetli sağanak uyarısı
Şenol Güneş, Galatasaray maçında sadece Emre Mor'u takip etti Tarlada cansız bedeni bulunan yaşlı adam, yılan zehrinin kurbanı olmuş Dünya Güreş Şampiyonası'nda 57 kiloda Süleyman Atlı finale yükseldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 18:26:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mısır'ın sol partisinden faaliyetlerini dondurma iması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]