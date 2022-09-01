Süveyş Kanalı Kurumu sözcüsünün yapmış olduğu açıklamada, Portekiz 'den gelen ve Suudi Arabistan 'a giden geminin Süveyş Kanalı'ndan geçerken yönlendirme sistemlerinde teknik bir sorun çıkması sonucu hafifçe karaya oturduğu ve kanalın güney kesiminde kanal trafiğinin durduğu ifade edilirken, olaylar üzerine kanalda bulunan römorkörlerle müdahale edilerek tankerin başarıyla yüzdürüldüğü ve deniz trafiğinin tekrar normale döndüğü belirtildi.

Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Süveyş Kanalı, Mısır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Süveyş Kanalı'nda tankerin karaya oturması sonucu duran deniz trafiği yeniden açıldı - Son Dakika

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