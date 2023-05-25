Süveyş Kanalı'nda bir gemi krizi daha! Kısa sürede çözülen olay akıllara Evergreen'i getirdi

Kılıçdaroğlu "Onun ne olduğunu biliyoruz" dedi, Sakık'tan yanıt geldi

Mısır'daki Süveyş Kanalı'nda teknik bir arıza yaşayan kuru yük gemisi karaya oturdu. Geminin yeniden yüzdürülmesine ilişkin hummalı çalışmalar yürütülürken bölgeden beklenen haber kısa sürede geldi.

"GEMİNİN YENİDEN YÜZDÜRÜLME ÇALIŞMASI BAŞARIYLA SONUÇLANDI"

Mısır merkezli "Kahire el-İhbariyye" televizyon kanalına bağlanarak, konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Süveyş Kanal İdaresi Başkanı Usame Rabi, " Suudi Arabistan'dan gelen ve teknik bir arızadan dolayı karaya oturan yük gemisinin yeniden yüzdürülme çalışmaları başarıyla sonuçlandı" dedi.

DENİZ TRAFİĞİ KISA SÜRE İÇİNDE NORMALE DÖNECEK

Rabi, yük gemisinin kurtarılmasının ardından deniz trafiğinin kısa bir süre içerisinde yeniden normale döneceğini söyledi.

GEMİNİN BAKIMLARI YAPILACAK

Yük gemisinin karaya oturmasının teknik bir arızadan kaynaklandığını belirten Rabi, geminin bakımlarının yapılacağını kaydetti.

BÜYÜK BİR TİCARİ KRİZİN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Geminin kurtarılmasıyla 2021 yılında aynı kanalda karaya oturan Evergreen şirketine ait Ever Given gemisinin ve dünya genelinde neden olduğu büyük ticari krizin bir benzeri de ucuz atlatılmış oldu.

EVERGREEN OLAYI NEDİR?

2021 ylında da Süveyş Kanalı'nda karaya oturan Evergreen isimli şirkete ait Ever Given isimli dev yük demisi 7'nci günde kurtarılabilmiş olay nedeniyle tedarik zincirinin aksaması sonrası dünya ekonomisi büyük zarar görmüştü.