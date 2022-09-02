Mısır'da çift katlı otobüs devrildi: 5 ölü, 50 yaralı - Son Dakika
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Mısır'da çift katlı otobüs devrildi: 5 ölü, 50 yaralı

02.09.2022 21:43
Mısır'da çift katlı otobüs devrildi: 5 ölü, 50 yaralı

Mısır'ın Süveyş kentinde çift katlı otobüsün devrilmesini sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı.

Mısır'ın Süveyş kentinde çift katlı otobüsün devrilmesini sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi de yaralandı.

Mısır'ın liman kenti Süveyş'te çift katlı otobüs devrildi. Kahire-Ain Sokhna yolunda meydana gelen kazanın ardından açıklama yapan polis, en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve 50 kişinin de yaralandığını duyurdu. Olay yerine sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri tamamlanan yaralılar hastaneye sevk edildi. Mısır'da meydana gelen trafik kazalarının çoğu bakımsız yollar, aşırı hız ve yetersiz trafik kuralları nedeniyle yaşanıyor. - KAHİRE

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Mısır'da meydana gelen trafik kazalarında 8 kişi öldü Mısır'da meydana gelen trafik kazalarında 8 kişi öldü Şanlıurfa Ticaret Borsası Şanlıurfa Ticaret Borsası
Kaynak: İHA

Kahire, Mısır, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mısır'da çift katlı otobüs devrildi: 5 ölü, 50 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mısır'da çift katlı otobüs devrildi: 5 ölü, 50 yaralı - Son Dakika
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