Mısır'ın liman kenti Süveyş'te çift katlı otobüs devrildi. Kahire-Ain Sokhna yolunda meydana gelen kazanın ardından açıklama yapan polis, en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve 50 kişinin de yaralandığını duyurdu. Olay yerine sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri tamamlanan yaralılar hastaneye sevk edildi. Mısır'da meydana gelen trafik kazalarının çoğu bakımsız yollar, aşırı hız ve yetersiz trafik kuralları nedeniyle yaşanıyor. - KAHİRE

Kaynak: İHA

Kahire, Mısır, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Mısır'da çift katlı otobüs devrildi: 5 ölü, 50 yaralı - Son Dakika

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