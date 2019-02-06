Son Dakika Haberleri: Mısır'ın Turizm Kentinde Bina Çöktü: 3 Ölü, 10 Yaralı

Mısır'ın Turizm Kentinde Bina Çöktü: 3 Ölü, 10 Yaralı

42 dakika önce

Mısır'da Kahire'nin güneyindeki turizm kenti Luksor'da çöken bir binada, ikisi çocuk 3 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

Mısır'ın Turizm Kentinde Bina Çöktü: 3 Ölü, 10 Yaralı, System.String[]
Mısır'da Kahire'nin güneyindeki turizm kenti Luksor'da çöken bir binada, ikisi çocuk 3 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

Luksor Kenti Vali Yardımcısı Salah el-Menduh yarı resmi El-Ahram gazetesine yaptığı açıklamada, Luksor kentinde bir binanın çökmesi sonucu biri Alman turist, ikisi çocuk üç kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Menduh, binanın çöküşü sırasında çevrede bulunanlardan 10 kişinin yaralandığını, aralarında 3 Alman turist olduğunu belirtti.

Çöken binanın boş olduğunu dile getiren Menduh, yaralıların Luksor'daki hastanelerde tedavi altına alındığını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 02:00 Kaynak: AA

Mısır, Güncel
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