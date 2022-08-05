Video: Çinli Haier, Mısır'da Ev Aletleri İçin Endüstriyel Kompleks Kuracak

Mısır'ın Yatırım ve Serbest Bölgeler Genel Otoritesi (GAFI) ve Çin'in Haier Akıllı Ev Limited Şirketi Perşembe günü, ev aletleri üretimi için bir endüstriyel kompleks kurmak amacıyla bir Mutabakat Zaptı imzaladı.

130 milyon ABD doları yatırımla hayata geçirilecek proje, 200.000 metrekarelik bir alana inşa edilecek.

GAFI, projenin 2.000'den fazla istihdam sağlayacağını ve her yıl yaklaşık 900.000 adet ev aleti üretmesinin beklendiğini bildirdi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kahire'den bildiriyor.