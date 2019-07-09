Mısır, İngiltere'de satılan Firavun Tutankamon'un büstünü almak için Interpol'e başvurdu
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Mısır hükümeti, Uluslararası Polis Teşkilatı'na (Interpol) başvurarak İngiltere'nin başkenti Londra'da bir müzayedede açık artırma ile satılan Firavun Tutankamon büstünün bulunmasını istedi
Mısır Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 08:52
hükümeti, Uluslararası Polis
Teşkilatı'na (Interpol) başvurarak İngiltere
'nin başkenti Londra
'da bir müzayedede açık artırma ile satılan Tutankamon
büstünün bulunmasını istedi. Kahire
yönetimi, Christie's Müzayede Evi tarafından 3 Temmuz'da son yılların en tartışmalı açık artırmalarından birinde 5 milyon 970 bin dolara kimliği açıklanmayan bir kişiye satılan 28,5 santimetre büyüklüğündeki tarihi eserin çalındığını ve kendilerine iade edilmesi gerektiğini belirtiyor.
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