İran'ın Irak'ın kuzeyindeki Komele, İKDP ve PAK örgütlerine ait karargahlara füze ve İHA'larla düzenlediği saldırıların kınandığı açıklamada, yapılanın Irak'ın güvenlik ve egemenliğini ihlal anlamı taşıdığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Mısır, Irak, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mısır, İran'ın Irak'ın kuzeyindeki saldırılarını kınadı - Son Dakika

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