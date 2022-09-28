Mısır, İran'ın Irak'ın kuzeyindeki saldırılarını kınadı - Son Dakika
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Mısır, İran'ın Irak'ın kuzeyindeki saldırılarını kınadı

28.09.2022 22:30
Mısır, İran'ın Irak'ın kuzeyindeki saldırılarını kınadı

Mısır, İran'ın Irak'ın kuzeyindeki saldırılarını kınadı.

Mısır, İran'ın Irak'ın kuzeyindeki saldırılarını kınadı.

Mısır Dışişleri Bakanlığının Facebook hesabından konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.

İran'ın Irak'ın kuzeyindeki Komele, İKDP ve PAK örgütlerine ait karargahlara füze ve İHA'larla düzenlediği saldırıların kınandığı açıklamada, yapılanın Irak'ın güvenlik ve egemenliğini ihlal anlamı taşıdığı kaydedildi.

Açıklamada, saldırılarda ölenler için Irak hükümeti ve halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifa dileğinde bulunuldu.

İran, Irak'ın kuzeyindeki Komele, İKDP ve PAK örgütlerine ait karargahların füze ve İHA'larla vurulduğunu duyurmuştu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Sağlık Bakanı Saman Berzenci, İran'ın, Komele, saldırılarında 7 kişinin öldüğü, 24 kişinin yaralandığını bildirmişti.

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Kaynak: AA

Mısır, Irak, İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır, İran'ın Irak'ın kuzeyindeki saldırılarını kınadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mısır, İran'ın Irak'ın kuzeyindeki saldırılarını kınadı - Son Dakika
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