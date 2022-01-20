Mısır: İsrail'in Filistinli aileleri yerinden etmesi uluslararası meşruiyetin ihlali anlamına geliyor - Son Dakika

Mısır Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin dün, Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Salihiye ailesinin evini yıkması ve ev sakinlerinin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Filistinli aileleri yerinden etmesi uluslararası meşruiyetin ihlali anlamına geliyor." ifadelerine yer verildi.

Mısır'ın, İsrail güçleri tarafından Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinli ailelerin yerlerinden edilmesi ve evlerinin yıkılmasını reddettiği belirtilen açıklamada, "Filistinli aileleri evlerinden çıkarmaya yönelik mevcut girişimler, uluslararası meşruiyet ve uluslararası insan hakları kanunlarının ihlalidir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Mısır'ın, İsrail'in yeni yerleşim yerleri inşa etmesi ve Filistinleri göçe zorlaması politikası karşısındaki net tutumunu devam ettirdiği kaydedildi.

İsrail'in tek taraflı faaliyetlerinin devam etmesinin, iki devletli bir çözüme ulaşma ihtimalini zayıflattığına dikkat çekilen açıklamada, bunun, bölgede kapsamlı ve adil bir barışın tesisi için arzu edilen her türlü ortamın bozulmasına neden olduğu belirtildi.

-Ne olmuştu?

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi ekipleri dün, uluslararası tüm tepkilere rağmen işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Salihiye ailesinin evini yıkmış ve İsrail polisi ev sakinlerini gözaltına almıştı.

Mahalle sakinleri Salihiye ailesinin evinde, çocuk, yetişkin ve yaşlı 17 kişinin yaşadığını ifade etmişti.

Salihiye ailesi, mülkün, İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal ettiği 1967'den önce kendilerine ait olduğunu belirtirken, Kudüs Belediyesi, Ürdün yönetimi döneminde bu arazinin bir vakfa ait olduğunu bu nedenle "Gaiplik Yasası" doğrultusunda 5 yıl önce araziyi istimlak ettiğini duyurmuştu.

Aile, bu kararın ardından 5 yıl boyunca tahliyenin önlenmesi için yargı mücadelesi vermiş ancak geçen yıl mahkeme tahliye kararını onaylamıştı.