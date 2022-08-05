Mısır, İsrail'in Gazze'ye saldırısıyla tırmanan gerginliğin sonlanması için görüşmeler yürütüyor

Mısır'ın, İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırılarının ardından bölgedeki tırmanışın sona ermesi ve ateşkesin tesisi için yoğun görüşmeler yürüttüğü belirtildi.

Mısır'da yayın yapan yönetime yakın "Extra News" kanalında yayımlanan habere göre, Mısır makamları İsrail'in Gazze'ye saldırılarının ardından harekete geçti.

Kahire makamlarının, bölgede gerginliğin sonlanması ve ateşkesin yeniden sağlanması için yoğun görüşmeler yürüttüğü ifade edildi.

Mısır Fikir ve Araştırmalar Merkezi Müdürü Halid Akkaşe, kanalda yayımlanan açıklamasında, daha önceki İsrail- Filistin gerginliklerinden alınan derslere bakarak, Kahire'nin elinde gerginliği sona erdirmek için önemli kozlar olduğunu düşündüğünü söyledi.

Akkaşe, Mısır'ın ve ilgili kurumların daha önce olduğu gibi çabalarını sürdürdüğünü, yakın gelecekte başarıya ulaşacağını savundu.

İsrail Gazze'yi vurdu

İsrail ordusu, bugün abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İslami Cihad Hareketine ait merkezleri vurduğunu açıklamıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda aralarında 5 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 10 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 55 kişinin yaralandığı aktarılmıştı.

Saldırının ardından Gazze'deki Filistin gruplarının askeri kanatları, İsrail'in saldırılarına karşılık verileceğini bildirmişti.

İslami Cihad yöneticisinin gözaltına alınması gerilimi tırmandırdı

Bölgedeki gerilim İsrail ordusunun 1 Ağustos'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskınla arttı.

İsrail askerleri, bu baskında Cenin'deki İslami Cihad yöneticisi Bessam Saadi'yi yaralayarak gözaltına almış, çıkan çatışmada bir Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusu, Saadi'nin gözaltına alınmasının ardından olası bir misilleme endişesiyle abluka altındaki Gazze çevresinde alarm seviyesini üst düzeye çıkarmıştı.

Bu kapsamda ordu birlikleri, Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim bölgelerini birbirine bağlayan ana yolları kapatmış, Gazze semalarında onlarca insansız hava aracı uçurulmuştu.

Son 4 gündür devam eden süreçte Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı ve Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı da kapalı tutuluyordu.