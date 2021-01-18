Mısır İsrail'in yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde 780 yeni konuta onay vermesini kınadı - Son Dakika

Mısır, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde 780 yeni konut inşa etme kararına tepki gösterdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in yüzlerce yeni konutun inşasına onay vermesi, "uluslararası hukukun ihlali ve iki devletli çözüm olasılığını baltalayan bir karar" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, "Mısır, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da 780 yeni konut inşa etme kararını kınamaktadır. İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında yerleşim birimleri kurması kesin bir şekilde reddedilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Yasa dışı yerleşim inşalarının İsrail ile Filistin arasındaki müzakerelere yeniden dönüş yolunda bir engel olduğuna işaret edilen açıklamada, Mısır yönetiminin alınan yeni kararlar dolayısıyla kaygılı olduğu aktarıldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Twitter hesabından 11 Ocak'ta yaptığı paylaşımda, Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler için yüzlerce yeni konut inşa edileceğini duyurmuştu.

İsrailli sivil toplum kuruluşu Peace Now (Barış Şimdi) da dün yaptığı açıklamada, Tel Aviv yönetiminin, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde 780 yeni konut inşasını onayladığını bildirmişti.

Peace Now'un verilerine göre, Batı Şeria'da 124 küçük, 132 büyük Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.