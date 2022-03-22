Mısır, İsrail ve BAE'den üçlü zirve - Son Dakika
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Mısır, İsrail ve BAE'den üçlü zirve

22.03.2022 17:27
Mısır, İsrail ve BAE'den üçlü zirve

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İsrail Başbakanı Naftali Bennett ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan Mısır'da bir araya geldi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İsrail Başbakanı Naftali Bennett ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan Mısır'da bir araya geldi.

Mısır, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır'ın Kızıldeniz kıyısındaki Şarm El-Şeyh'te üçlü zirve yaptı. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İsrail Başbakanı Naftali Bennett ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'ın bir araya geldiği zirvede, İran, enerji piyasasındaki gelişmeler, gıda güvenliği ile bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alındığı ifade edildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Liderler, dünyadaki ve bölgedeki son gelişmeler bağlamında üç ülke arasındaki bağları ve bunları her düzeyde güçlendirmenin yollarını tartıştı" denildi.

Söz konusu görüşme, İsrail, Mısır ve BAE lideri arasındaki ilk üçlü zirve oldu.

(İHA)

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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