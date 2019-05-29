Son Dakika Haberleri: Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil, Hafter'le görüştü
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Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil, Hafter'le görüştü

1 saat önce

Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil, gerçekleştirdiği sürpriz bir ziyaretle Libya'da Halife Hafter'le görüştü.

Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil, Hafter'le görüştü, System.String[]
Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil, gerçekleştirdiği sürpriz bir ziyaretle Libya'da Halife Hafter'le görüştü.
Mısır resmi haber ajansının (MENA) yayımladığı habere göre, İstihbarat Başkanı Abbas Kamil, Libya'ya gerçekleştirdiği ziyarette Halife Hafter'le bir araya geldi.
Haberde Hafter'in Kamil'e Libya'daki gelişmelere ilişkin bilgi verdiği vurgulandı.
Önceden açıklanmayan sürpriz ve kısa ziyarete ilişkin başka bilgi verilmezken Kamil'in Mısır'a döndüğü belirtildi.
Halife Hafter, nisan başında Libya'nın başkenti Trablus'a başlattığı saldırının ardından ikinci kez olmak üzere ülkedeki yetkililerle görüşmek üzere 9 Mayıs'ta Mısır'a gelmişti.
Libya'da uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümetini ortadan kaldırmayı hedefleyerek başkent Trablus'a saldıran Halife Hafter, terörle mücadele ettiği gerekçesiyle Mısır yönetimi tarafından açıkça destekleniyor.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:04 Kaynak: AA
Halife Hafter, Libya, Mısır, Güncel
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