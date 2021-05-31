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Son dakika haberleri... Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı ile Mısır İstihbarat Şefi "Gazze'nin imarı ve ateşkesi" görüştü - Son Dakika

Son dakika haberleri... Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı ile Mısır İstihbarat Şefi "Gazze'nin imarı ve ateşkesi" görüştü

31.05.2021 13:51

Bir son dakika haberine göre Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Halil el-Hayye, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ile "İsrail'le ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, Gazze'nin imarı ve ablukanın kaldırılması" konularını görüştüklerini söyledi.

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Halil el-Hayye, Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ile " İsrail'le ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, Gazze'nin imarı ve ablukanın kaldırılması" konularını görüştüklerini söyledi.

Kamil ile Gazze'nin batısındaki bir otelde bir araya gelen Hayye, görüşme sonrası düzenlediği basın toplantısında, "Bazı konuları ele aldık. Bunlardan en önemlileri, İsrail'in Gazze, Kudüs, Şeyh Cerrah ve tüm Filistin topraklarındaki saldırılarını durdurmaya, yerleşimcileri halkımızdan uzak tutmaya ve Gazze'deki kuşatmayı kaldırmaya zorlamanın gerekliliğiydi." diye konuştu.

"Filistin içindeki düzenin sağlanması, haklarını alabilmek için stratejik bir vizyonla dünyanın karşısına çıkabilecekleri bir strateji üzerinde anlaşmaya varılması ve İsrail'in son saldırılarının ardından Gazze'nin yeniden imarı" gibi konuları da konuştuklarını belirten Hayye, "İmar çalışmalarının hızlandırılması gerektiğini, bu çalışmaları memnuniyetle karşıladığımızı ve elimizden geldiğince de destek vereceğimizi ifade ettik." dedi.

Görüşmede ayrıca Mısır'la ilişkileri de ele aldıklarını kaydeden Hayye, Kahire yönetiminin Filistin halkına destek konusunda büyük rol oynadığını söyledi.

Hamas, esir takasıyla diğer konular arasında bağlantı kurulmasını reddediyor

Hamas'ın esir takası meselesiyle Gazze'nin yeniden imarı ve ateşkes arasında bağlantı kurulmasını kabul etmediğini vurgulayan Hayye, bu konudaki tutumlarını Mısır'ın anladığını ifade etti.

"Esir takası, diğer tüm meselelerden bağımsız bir konudur. Diğer konularla bağlantı kurulmasını kabul etmeyiz. Saldırılar öncesi toplantılarda çok yol katetmiştik ancak işgal yönetimi (bir takas anlaşması yapmakta) henüz ciddi değil. Bu konuda ciddi davranırsa hızla ilerleme kaydedebiliriz." diyen Hayye, iyi şartlarda olduklarını, İsrail'e baskı yapmak için Mısır'ın elinde yeni belgeler bulunduğunu dile getirdi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in 2014'te Gazze'ye düzenlediği saldırılar sırasında 2'si asker 4 İsraillinin esir alındığını açıklamıştı. Kassam Tugayları, bu kişilerin durumu hakkında herhangi bir bilgi vermemişti.

Mısır İstihbarat Servisi Başkanı Kamil dün "İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırıların ardından ateşkesin kalıcı hale getirilmesi, Gazze'nin imarı ve Hamas'ın elindeki İsrailli esirler" konusunu görüşmek üzere çıktığı bölge turunun ilk durağı İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ile bir araya gelmişti. Görüşmede Hamas'ın elindeki İsrailli esirlerin iade edilmesi talebi ele alınmıştı.

Kamil daha sonra Batı Şeria'da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelmiş, "Gazze'nin yeniden imarı ve İsrail'le kapsamlı ateşkes çabalarındaki son gelişmeleri" değerlendirmişti.

Son dakika haberleri... Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı ile Mısır İstihbarat Şefi Gazze'nin imarı ve ateşkesi görüştü
Son dakika haberleri... Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı ile Mısır İstihbarat Şefi Gazze'nin imarı ve ateşkesi görüştü
Son dakika haberleri... Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı ile Mısır İstihbarat Şefi Gazze'nin imarı ve ateşkesi görüştü
Son dakika haberleri... Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı ile Mısır İstihbarat Şefi Gazze'nin imarı ve ateşkesi görüştü

İsrail, Gazze, Mısır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı ile Mısır İstihbarat Şefi 'Gazze'nin imarı ve ateşkesi' görüştü - Son Dakika


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