Mısır, İtalya'dan satın aldığı deniz firkateynini teslim aldı - Son Dakika

Mısır ordusu, İtalya'dan satın aldıkları 2 deniz fırkateyninden birini teslim aldığını açıkladı.
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İtalyan gemi inşa firması Fincantieri'den satın alınan FREMM tipi 2 fırkateynden birinin İskenderiyye'deki deniz üssüne ulaştığı belirtildi.
Açıklamada, fırkateynin denizdeki tüm savaş görevlerini yerine getirmesini sağlayacak modern silah sistemlerine sahip olduğu aktarıldı.
Kaynak: AA
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