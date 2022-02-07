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SPOR Mısır kalecisi Gabaski'nin penaltı vuruşları için çözümü çare olmadı - Son Dakika

SPOR Mısır kalecisi Gabaski'nin penaltı vuruşları için çözümü çare olmadı

07.02.2022 13:34

Mısır kalecisi Gabaski'nin penaltı vuruşları için çözümü çare olmadıİSTANBUL, (DHA) - 2021 Afrika Uluslar Kupası finalinde su şişesi üzerine Senegal oyuncularının penaltı istatistiklerini yazan Mısır kalecisi Gabaski'nin çabası, şampiyonluk için yeterli oldu.

Mısır kalecisi Gabaski'nin penaltı vuruşları için çözümü çare olmadı

İSTANBUL, (DHA) - 2021 Afrika Uluslar Kupası finalinde su şişesi üzerine Senegal oyuncularının penaltı istatistiklerini yazan Mısır kalecisi Gabaski'nin çabası, şampiyonluk için yeterli oldu.

2021 Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon, finalde Mısır'ı deviren Senegal oldu. Mücadelenin 90 dakikası 0-0 bitti ve maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda da gol sesi çıkmayınca heyecan penaltılara taşındı. Senegal, penaltılarda rakibine 4-2 üstünlük kurarak tarihinde ilk kez Afrika Uluslar Kupası'nın sahibi oldu. Karşılaşmada Mısır kalecisi Gabaski'nin kullandığı su şişesine yazdığı notlar ise karşılaşma sonrası sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu. Karşılaşmanın penaltılara gitme ihtimalini düşünen 32 yaşındaki oyuncu, Senegalli oyuncuların en çok penaltı attıkları köşelerin istatistiğini yazdığı kağıtları su şişesinin üzerine yapıştırdı. Gabaski'nin sahada unuttuğu ve Senegal oyuncularının bilgilerinin yer aldığı su şişesinin, sahada bulunan görevli bir gazeteci tarafından görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

SPOR Mısır kalecisi Gabaski'nin penaltı vuruşları için çözümü çare olmadı
SPOR Mısır kalecisi Gabaski'nin penaltı vuruşları için çözümü çare olmadı
SPOR Mısır kalecisi Gabaski'nin penaltı vuruşları için çözümü çare olmadı

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Senegal, Afrika, Mısır, su, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Mısır kalecisi Gabaski'nin penaltı vuruşları için çözümü çare olmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: SPOR Mısır kalecisi Gabaski'nin penaltı vuruşları için çözümü çare olmadı - Son Dakika
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