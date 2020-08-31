Mısır, Katar ve Suudi Arabistan, Sudan'daki barış anlaşmasından memnun - Son Dakika

Mısır, Katar ve Suudi Arabistan, Sudan hükümetinin, ülkedeki çok sayıda silahlı muhalif grubu bünyesinde barındıran Sudan Devrimci Cephesi'yle barış anlaşması imzalamasını memnuniyetle karşıladı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mısır'ın Sudan'da istikrarın sağlanması çabalarını desteklemeye hazır olduğu ve anlaşmadan memnuniyet duyduğu ifade edildi.

Katar Dışişleri Bakanlığı da Sudan'da imzalanan anlaşmayı memnuniyetle karşılayarak, ülkedeki diğer grupların da bu adıma ortak olması temennisinde bulundu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da anlaşmadan memnuniyet duyulduğu belirtildi, diğer grupların bu tarihi fırsatı kaçırmamaları ve barış sürecine katılmaları çağrısında bulunuldu.

Sudan hükümeti, bugün ülkedeki çok sayıda silahlı muhalif grubu bünyesinde barındıran Sudan Devrimci Cephesi'yle 17 yıllık çatışmaya son veren barış anlaşmasını imzalamıştı.

Sudan'da "Adalet ve Eşitlik Hareketi" ve "Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N)" isimli silahlı hareketleri bünyesinde barındıran ve yıllardır hükümete karşı mücadele eden Sudan Devrimci Cephesi, ülkede rejim değişikliği sonrasında devlete karşı savaşmayı bırakmıştı.