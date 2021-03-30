Mısır, kaza nedeniyle bekleyen 422 gemiden 113'ünün Süveyş Kanalı'ndan geçtiğini açıkladı - Son Dakika

Mısır, kaza nedeniyle bekleyen 422 gemiden 113'ünün Süveyş Kanalı'ndan geçtiğini açıkladı

30.03.2021 18:51
Mısır, kaza nedeniyle bekleyen 422 gemiden 113'ünün Süveyş Kanalı'ndan geçtiğini açıkladı, System.String[]

Süveyş Kanalı İdaresi, karaya oturan yük gemisinin kurtarılmasından sonra dün açılan deniz trafiğinin ardından bu sabaha kadar Süveyş Kanalı'nın iki yönünde biriken 422 gemiden 113'ünün geçiş yaptığını duyurdu.

Süveyş Kanalı İdaresi, karaya oturan yük gemisinin kurtarılmasından sonra dün açılan deniz trafiğinin ardından bu sabaha kadar Süveyş Kanalı'nın iki yönünde biriken 422 gemiden 113'ünün geçiş yaptığını duyurdu.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Usame Rabi, Süveyş Kanalı'nın seyrüsefer rotasında yaptıkları incelemenin ardından Kanal İdaresi'nin İsmailiye kentindeki binasında basın toplantısı düzenledi.

Kanal İdaresi Başkanı Rabi, "The Ever Given"in kurtarılmasının ardından dün akşamdan bu sabaha kadar Kanal'ın iki yakasında birikmiş 422 gemiden 113'ünün geçiş yaptığını söyledi.

Bu akşam da bekleyen gemilerden bir kısmının geçiş yapacağını kaydeden Rabi, "Önümüzdeki birkaç gün içinde birikmiş gemi krizinin sona ermesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Karaya oturan yük gemisinin Süveyş Kanalı'ndan şimdiye kadar geçen en büyük gemi olmadığını belirten Rabi, daha önce "The Ever Given"den daha büyük gemilerin Kanal'dan geçtiğini dile getirdi.

Rabi ayrıca, Süveyş Kanalı'ndan dünya genelindeki gemi çeşitleri ve ölçülerinden yüzde 52'sinin geçiş yapabildiğini, bu rakamın dünyanın farklı bölgelerindeki diğer kanalların kapasitelerine oranla çok yüksek bir rakam olduğunu sözlerine ekledi.

Sisi'den yardım teklifinde bulunan ülkelere teşekkür

Cumhurbaşkanı Sisi de karaya oturan geminin kurtarılması için yardım teklifinde bulunan tüm ülkelere teşekkür etti.

Süveyş Kanalı'nın küresel ticarette kökleştiğini söyleyen Sisi, uluslararası ticaretin yüzde 12'sinin ulaşımının Süveyş Kanalı'ndan sağlandığını ifade etti.

Mısır'a, Türkiye, ABD ve birçok ülkeden Süveyş Kanalı'nda karaya oturan dev yük gemisinin kurtarılması için yardım teklifi gitmişti.

Ne olmuştu?

"The Ever Given" isimli dev konteyner gemisi, kum fırtınası ve kötü hava koşulları nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu 24 Mart'ta Süveyş Kanalı'nda kıyıya çarparak kaza yapmıştı.

Geminin dar kanalda sıkışarak geçiş yolunu kapatması neticesinde kanalın iki yakasında uzun gemi kuyrukları oluşmuş ve deniz trafiğinin durması nedeniyle ham petrol ve LNG sevkiyatlarında aksamalar yaşanmıştı.

Süveyş Kanal İdaresi, 6 gün süren çalışmaların ardından dün öğleden sonra dev yük gemisini yüzdürme çalışmalarının başarıyla sonuçlandığını ve kanalın deniz trafiğine açıldığını açıklamıştı.

Mısır ve dünyaya günlük maliyeti milyarlarca dolar

Kanalın kapalı kaldığı her gün Mısır ve dünya ekonomisine milyarlarca dolara mal oldu.

Mısır'ın günlük yaklaşık 12-14 milyon dolar zarara uğradığı tahmin edilirken, The Ever Given'ın küresel ticarete verdiği günlük zararın ise 10 milyar dolar civarında olduğu belirtiliyor.

Süveyş Kanalı, Türkiye, Mısır, Gemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mısır, kaza nedeniyle bekleyen 422 gemiden 113'ünün Süveyş Kanalı'ndan geçtiğini açıkladı - Son Dakika


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