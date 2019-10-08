Son Dakika Haberleri: Mısır, Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan Türkiye'nin sondaj çalışmalarını kınadı
Son Dakika Dünya Mısır, Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan Türkiye'nin sondaj çalışmalarını kınadı

Mısır, Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan Türkiye'nin sondaj çalışmalarını kınadı

1 saat önce

Mısır, Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan, Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesi içerisinde olduğunu belirttikleri sularda Türkiye'nin yaptığı sondaj çalışmalarını "kanunsuz ve kabul edilemez" olarak niteleyerek kınadı

Mısır, Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan Türkiye'nin sondaj çalışmalarını kınadı, System.String[]

Mısır, Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan, Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesi içerisinde olduğunu belirttikleri sularda Türkiye'nin yaptığı sondaj çalışmalarını "kanunsuz ve kabul edilemez" olarak niteleyerek kınadı.


Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah el-Sisi, Kahire'de Kıbrıs Rum Lideri Nikos Anastasiades ve Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'i ağırladı.

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Yunanistan, Türkiye, Kıbrıs, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 07:06 
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