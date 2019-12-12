Mısır Kilisesinin Noel tarihini değiştirme kararı tartışmalara neden oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mısır Kilisesinin Noel tarihini değiştirme kararı tartışmalara neden oldu - Son Dakika

Mısır Kilisesinin Noel tarihini değiştirme kararı tartışmalara neden oldu

6 saat önce

Mısır Kıpti Kilisesi lideri Papa 2. Tavadros'un, Noel ayininin ABD'deki Mısır kilisesinde 25 Aralık'ta da yapılmasına izin vermesi, ülke içinde tartışmalara neden oldu.

Mısır Kilisesinin Noel tarihini değiştirme kararı tartışmalara neden oldu, System.String[]

Mısır Kıpti Kilisesi lideri Papa 2. Tavadros'un, Noel ayininin ABD'deki Mısır kilisesinde 25 Aralık'ta da yapılmasına izin vermesi, ülke içinde tartışmalara neden oldu.

Bunun üzerine Papa Tavadros yazılı bir açıklama yaparak, ABD'de yaşayan bazı Mısırlı ailelerin Noel ayininin 25 Aralık'ta da yapılmasını istediğini, istisnai olarak oradaki Mısırlılara böyle bir ruhsat verildiğini belirtti.

Kilise Yüksek Kurulu tarafından onaylanan söz konusu kararla ilgili kamuoyunda farklı söylentilerin dolaştığını kaydeden Tavadros, "Bazıları Noel ayinini 25 Aralık'ta yapacağımızı zannediyor. Orucumuzu tutmaya devam edecek ve bayramı mutat olduğu üzere 7 Ocak'ta kutlayacağız. Söz konusu karar istisnaidir alternatif değil." ifadelerini kullandı.

Tavadros, her bölgenin kendine özgün şartları olduğuna işaret ederek, Mısır dışında yaşayan ikinci ve üçüncü nesillerin diğer milletlerle evlendiklerini ve yeni gereksinimlerin ortaya çıktığını vurguladı.

Bazılarının konuyu Mısır kamuoyunda gündem haline getirdiğini ifade eden Mısırlı Ortodoksların lideri Tavadros, açıklamasında "Böyle bir konuyu sosyal medya ve medyada tartışmak akıllıca değildir." ifadelerine yer verdi.

Tavadros'un ABD'deki Mısırlı Hristiyanlarla ilgili kararı, Mısır'daki Ortodoks Hristiyanlar arasında görüş ayrılıklarına neden olmuş, bazı kilise papazları da sosyal medya üzerinden tartışmaya karışmıştı.

- Mısırlı Hristiyanlar Noel'i 7 Ocak'ta kutluyor

Katolik Hristiyanlar Noel ayinini Hz. İsa'nın doğduğu gün olduğuna inandıkları 25 Aralık'ta yaparken, Ortodoks Hristiyanlar ise doğumun 7 Ocak'ta gerçekleştiğine inanıyor. Mısır'da çoğunluğu oluşturan Ortodokslar, 7 Ocak'a kadar oruç tutuyor ve Noel ayinini de yine 7 Ocak'ta yapıyor.

Resmi rakamlarına göre, Mısır nüfusunun yüzde 10'unu Hristiyanlar oluşturuyor. Mısır Ortodoks Kilisesi, ülkede çoğunluğunu Ortodoksların oluşturduğu 15 milyon Hristiyan bulunduğunu öne sürüyor. Mısır Kıpti Kilisesinin 60 ülkede şubesi bulunuyor.

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Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 05:36 Kaynak: AA
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