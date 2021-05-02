Mısır Kıptı Kilisesi lideri, Etiyopya'yı Hedasi Barajı konusunda "çatışmadan" kaçınmaya çağırdı - Son Dakika

Mısır Kıpti Kilisesi lideri Papa 2. Tavadros, Hedasi Barajı anlaşmazlığı konusunda, Etiyopya'ya bölgede gerginlik ve çatışmadan kaçınma ve uzlaşmaya dayalı bir çözüme odaklanma çağrısında bulundu.

Tavadros, Paskalya Bayramı arifesinde devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında, "Hedasi Barajı anlaşmazlığının herkesi memnun edecek çözümlere ulaşması için çok dua ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Etiyopya hükümeti ve halkına Hedasi Barajı konusunda, bölgede gerginlik ve çatışmadan kaçınmaları çağrısı yapılan açıklamada, Etiyopya'nın iş birliği ve kalkınma için çalışması talebinde bulunuldu.

Hedasi Barajı anlaşmazlığı

Mısır, Etiyopya ve Sudan arasındaki müzakerelerden, anlaşmazlıklar nedeniyle 10 yıldır sonuç alınamıyor.

Yüzde 79'u tamamlanan Hedasi Barajı, Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede, Nil Nehri'ni yüzde 85 besleyen Mavi Nil Nehri kolu üzerinde yapılması nedeniyle büyük önem taşıyor.

Elektrik ihtiyacının yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve elektrik satmayı amaçlıyor.

Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile bir anlaşmaya varmamasına rağmen barajın doldurulmasında ısrar ederken, Kahire ve Hartum yönetimleri Nil suyunun paydaş ülke başına düşen yıllık paylarının etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini vurguluyor.