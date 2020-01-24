MISIR KONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE EYLEM - Son Dakika
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MISIR KONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE EYLEM

6 saat önce

Cemal YURTTAŞ / İSTANBUL DHA Mısır Devrimi'nin 9. yılında Mısır Konsolosluğu önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşları eylem yaptı.

MISIR KONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE EYLEM, System.String[]

Cemal YURTTAŞ/ İSTANBUL DHA

Mısır Devrimi'nin 9. yılında Mısır Konsolosluğu önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşları eylem yaptı.

Mısır Devrimi'nin 9. yılında İstanbul'da bulunan Rabia Derneği ve sivil toplum kuruluşları eylem yaptı. Bebek Parkı'nda saat 16.00'da toplanan eylemciler Arapça sloganlar atarak devrimin devam ettiğini dile getirdiler. Toplu namaz kılınmasından sonra Kuran-ı Kerim okundu. "25 Ocak Mısır Halkının Devrimi" yazılı pankart açıldı. Muhammet Mursi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleri açıldı.

Grup üyeleri, Mısır bayrakları açarak devrimde hayatını kaybedenlerin posterlerini taşıdı. Mısır Devrimi ile ilgili Arapça konuşmaların yapılmasının ardından eylem sona erdi.

Görüntü Dökümü:

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Bebek Parkında toplanan sivil toplum kuruluşları

Toplu namaz kılınması

Kuranı Kerim okunması

Slogan atılması

Arapça konuşmaların yapılması

Devrim şehitlerinin posterleri

Genel ve detaylar


İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 06:12 Kaynak: DHA
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