Mısır Konsolosluğu önünde eylem - Son Dakika

Mısır Konsolosluğu önünde eylem
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MISIR Devrimi'nin 9. yılında Mısır Konsolosluğu önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşları eylem yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 06:14 Kaynak: DHA
MISIR Devrimi'nin 9. yılında Mısır Konsolosluğu önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşları eylem yaptı.
Mısır Devrimi'nin 9. yılında İstanbul'da bulunan Rabia Derneği ve sivil toplum kuruluşları eylem yaptı. Bebek Parkı'nda saat 16.00'da toplanan eylemciler Arapça sloganlar atarak devrimin devam ettiğini dile getirdiler. Toplu namaz kılınmasından sonra Kuran-ı Kerim okundu. "25 Ocak Mısır Halkının Devrimi" yazılı pankart açıldı. Muhammet Mursi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleri açıldı.Grup üyeleri, Mısır bayrakları açarak devrimde hayatını kaybedenlerin posterlerini taşıdı. Mısır Devrimi ile ilgili Arapça konuşmaların yapılmasının ardından eylem sona erdi.
- İstanbul
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