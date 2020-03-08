- Mısır, korona virüsü taşımayanlara belge veriyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel - Mısır, korona virüsü taşımayanlara belge veriyor - Son Dakika

- Mısır, korona virüsü taşımayanlara belge veriyor

41 dakika önce

- Mısır, korona virüsü taşımayanlara belge veriyor Mısır'da binlerce kişi korona virüsü taşımadıklarına dair belge almak için laboratuvar önünde toplandı.

- Mısır, korona virüsü taşımayanlara belge veriyor

KAHİRE - Mısır'da binlerce kişi korona virüsü taşımadıklarına dair belge almak için laboratuvar önünde toplandı.

Binlerce Mısırlı, Suudi Arabistan'a seyahat edebilmek için korona virüsü taşımadıklarına dair test yaptırmak üzere Sağlık Bakanlığı laboratuvarının önünde toplandı. Sağlık Bakanlığı Merkez Laboratuvar Müdürlüğü Başkanı Nancy El-Gendy, virüs taşımayan kişilere Suudi Arabistan'a seyahat edebilmelerini sağlamak için Polimeraz Zincir Reaksiyonu testi yaparak belge verdiklerini söyledi.

El-Gendy, PCR testi ücretinin Mısırlılar için bin Mısır lirası, yabancılar için ise 70 dolar olduğunu kaydederek, test yaptırmak isteyenlerin pasaport veya yurt dışına gidiş bileti olması gerektiğini belirtti.

Suudi Arabistan, ülkeye ziyaret etmek isteyen kişilerin vize alabilmeleri veya var olan vizelerinin geçerli sayılabilmesi için virüs taşımadıklarına ilişkin PCR belgesi almaları gerektiğini duyurmuştu.

- Mısır, korona virüsü taşımayanlara belge veriyor

Sağlık Bakanlığı, Suudi Arabistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 08:18 Kaynak: İHA
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