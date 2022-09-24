Mısır'daki Ümmü Gülsüm Müzesi ziyaretçilerine sanat ve tarihle buluşma fırsatı sunuyor - Son Dakika
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Mısır'daki Ümmü Gülsüm Müzesi ziyaretçilerine sanat ve tarihle buluşma fırsatı sunuyor

24.09.2022 14:10
Mısır'daki Ümmü Gülsüm Müzesi ziyaretçilerine sanat ve tarihle buluşma fırsatı sunuyor

Mısır Kültür Bakanlığı tarafından Arap müziğinin unutulmaz sesi Mısırlı şarkıcı Ümmü Gülsüm'ün hatıralarını canlı tutmak amacıyla başkent Kahire'de açılan Ümmü Gülsüm Müzesi, ziyaretçilerini sanat ve tarihle buluşturuyor.

Mısır Kültür Bakanlığı tarafından Arap müziğinin unutulmaz sesi Mısırlı şarkıcı Ümmü Gülsüm'ün hatıralarını canlı tutmak amacıyla başkent Kahire'de açılan Ümmü Gülsüm Müzesi, ziyaretçilerini sanat ve tarihle buluşturuyor.

Kahire'deki Nil Nehri'nin kıyısında, 28 Aralık 2001'de açılışı yapılan müze, 1851'de inşa edilen Manastırlı Hasan Paşa Sarayı'nın içinde yer alıyor. Saray, o dönem önemli görüşmelere ev sahipliği yaparken Arap Birliği de burada kuruldu.

Müzenin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre müzede, Ümmü Gülsüm'e ait kıyafetler, aksesuarlar, çantalar, ayakkabılar gibi kişisel eşyaların yanı sıra utlar, notalar, nadir kayıtlar, filmler gibi diğer sanatsal öğeler de bulunuyor.

Müzede ayrıca, politikacılar, liderler ve halk arasındaki önemli şahsiyetlerin konuşmaları, şiirler, özel belgeler ve notlar, nadir fotoğraflar, not kağıtlarının yanı sıra Arap hükümetlerinde ender bulunan bazı madalya ve rozetler de sergileniyor.

Koleksiyonların sergilendiği 8 adet camekanın bulunduğu ana salonun yanı sıra müze, Ümmü Gülsüm'ün İngilizce ve Fransızcaya çevrilmiş hayat hikayesinden alıntılar, filmlerden bazı bölümler, Mısır ve Arap dünyasındaki birçok konser ve cenaze töreninin yer aldığı bir belgesel filmin gösterildiği sinema salonuna da ev sahipliği yapıyor.

Müze ayrıca Ümmü Gülsüm'ün tüm şarkılarının, konserlerinin, yurt dışı ve yurt içi gezilerinin, fotoğrafları ve filmlerinin incelendiği bir görsel-işitsel kütüphane salonu ve Arap basınının 1924'ten 2000'e kadar Ümmü Gülsüm hakkında yazdığı her şeyin bulunduğu kayıtları içeriyor.

Ümmü Gülsüm'ün farklı yaş dönemlerinde çekilmiş fotoğraflarının sergilendiği müzede, Ümmü Gülsüm'ün çeşitli sanatçı, şarkıcı ve Arap ülkelerinin liderleriyle çektirdiği fotoğrafların sergilendiği Panorama Salonu da mevcut.

Gerçek ismi Fatma el-Biltaci olan Ümmü Gülsüm, Mısır'da 1898'de doğdu, 3 Şubat 1975'de Kahire'de hayatını kaybetti.

Dekahliye ilinin Tamay Zahayra köyündeki fakir bir ailede büyüyen Ümmü Gülsüm, kızların şarkı söylemeleri hoş karşılanmadığı için küçük yaşlarda çevre köylerde erkek kıyafetiyle ilahiler okuyarak müzik hayatına adım attı.

1934'te kurulan Ulusal Mısır Radyosu'nun şarkılarına yer vermesiyle şöhrete ulaşan Ümmü Gülsüm, Mısır kültürel mirasının en önemli isimleri arasında yer alıyor.

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Kaynak: AA

Ümmü Gülsüm, Kahire, Mısır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır'daki Ümmü Gülsüm Müzesi ziyaretçilerine sanat ve tarihle buluşma fırsatı sunuyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mısır'daki Ümmü Gülsüm Müzesi ziyaretçilerine sanat ve tarihle buluşma fırsatı sunuyor - Son Dakika
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