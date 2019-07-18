Son Dakika Haberleri: Mısır kutsal topraklara ilk kez kadın vaizler gönderdi
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Mısır kutsal topraklara ilk kez kadın vaizler gönderdi

38 dakika önce

Mısır yönetimi bu yıl ilk kez kutsal topraklarda Mısırlı hacı adaylarına yardım etmeleri için kadın vaizler görevlendirdi.

Mısır kutsal topraklara ilk kez kadın vaizler gönderdi, System.String[]
Mısır yönetimi bu yıl ilk kez kutsal topraklarda Mısırlı hacı adaylarına yardım etmeleri için kadın vaizler görevlendirdi.
Mısır Vakıflar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 60 erkek vaizin yanı sıra bu sene kutsal topraklarda görev yapmak üzere 9 vaize görevlendirilerek, Suudi Arabistan'a gönderildi.
Açıklamada, vaizelerin ilk kez Mısırlı hacı adaylarına vaaz ve irşat görevi için kutsal topraklara gönderildiğine dikkat çekildi.
Mısır hava yolu şirketi Egypt Air yönetimi, ilk hac kafilesini taşıyan yolcu uçağının kutsal topraklara gitmek üzere bugün havalandığını duyurdu.
Egypt Air yetkilileri, bu sene 70 bin hacı adayı için 350 sefer düzenleneceğini daha önce açıklamıştı.
Mısır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:04 Kaynak: AA
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