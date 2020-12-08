Mısır, Kuveyt'in çabalarının Körfez krizini çözmesini umduğunu bildirdi - Son Dakika

Mısır, Kuveyt'in çabalarının Körfez krizini çözmesini umduğunu bildirdi

08.12.2020 16:05
Mısır, Kuveyt'in çabalarının Körfez krizini çözmesini umduğunu bildirdi, System.String[]

Mısır, Kuveyt'in Körfez krizini çözmek için sürdürdüğü çabaları takdir ettiğini ifade ederek, çabaların kapsamlı bir çözümle sonuçlanmasını umduğunu dile getirdi.

Mısır, Kuveyt'in Körfez krizini çözmek için sürdürdüğü çabaları takdir ettiğini ifade ederek, çabaların kapsamlı bir çözümle sonuçlanmasını umduğunu dile getirdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Hafız, yaptığı yazılı açıklama, ülkesinin, Kuveyt'in Katar ile Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır arasında birkaç yıl önce başlayan krizin çözümü için harcadığı çabaları takdir ettiğini belirtti.

Hafız, "Bu tür çabaların, bu krizin tüm nedenlerini ortadan kaldıran ve üzerinde anlaşmaya varılanlara kesin ve ciddi bir şekilde bağlı kalınmasını garanti altına alan kapsamlı bir çözümle sonuçlanacağını umuyoruz." ifadesini kullandı.

Sözcü Hafız, ülkesinin bu konuda sorumlulukları ve konumu gereği Arap dayanışmasını, istikrarını ve güvenliğini her zaman ön planda tuttuğuna dikkati çekti.

Körfez krizi

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik abluka uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken, bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Kuveyt ise krizin başından bu yana çözüm için taraflar arasında ara buluculuk çabaları yürütmüştü.

Kuveyt, Körfez krizinin çözümü için "verimli görüşmeler" olduğunu duyurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump'ın Başdanışmanı Jared Kushner, 2 Aralık'ta Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelmişti. Görüşmede bölgesel ve uluslararası konuların ele alındığı bildirilmişti.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır es-Sabah da 4 Aralık'ta yaptığı yazılı açıklamada, "Son dönemde bütün tarafların, Körfez ve Arap dayanışmasını, istikrarı, ülkeleri arasında kalıcı dayanışma arzularını ve halkları için iyi olanı gerçekleştirecek nihai bir anlaşmaya varma konusunda isteklerini ortaya koydukları verimli görüşmeler gerçekleşti." ifadelerini kullanmıştı.

Katar ve Suudi Arabistan da Kuveyt'in açıklamasını olumlu karşılamıştı.

Körfez, Kuveyt, Katar, Arap, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mısır, Kuveyt'in çabalarının Körfez krizini çözmesini umduğunu bildirdi - Son Dakika


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