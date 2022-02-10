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Mısır, Libya'daki Tobruk Temsilciler Meclisinin Başağa'yı başbakan seçmesinden memnun - Son Dakika

Mısır, Libya'daki Tobruk Temsilciler Meclisinin Başağa'yı başbakan seçmesinden memnun

10.02.2022 23:58
Mısır, Libya'daki Tobruk Temsilciler Meclisinin Başağa'yı başbakan seçmesinden memnun

Mısır, Libya'nın doğusundaki Tobruk Temsilciler Meclisinin eski İçişleri Bakanı Fethi Başağa'yı başbakan olarak seçmesinden memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Mısır, Libya'nın doğusundaki Tobruk Temsilciler Meclisinin eski İçişleri Bakanı Fethi Başağa'yı başbakan olarak seçmesinden memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mısır'ın Libya'daki gelişmeleri takip ettiği ve krizin çözümünün sadece Libya halkının elinde olduğu belirtildi.

Mısır'ın, "Temsilciler Meclisinin bugün Libya Devlet Yüksek Konseyi ile istişareler sonucu aldığı karara değer verdiği" kaydedilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Mısır, Libya'nın güvenlik ve istikrarının korunması, Libya halkının taleplerinin karşılanması ve ülkedeki taraflar arasında ulusal kapsamlı uzlaşının sağlanması adına bütün Libyalı taraflarla iletişim kurmaya devam edecektir."

Açıklamada ayrıca Mısır'ın, Libya'daki "yeni hükümetin, ülkenin kendi topraklarındaki birlik ve beraberliğini sağlayarak, seçimlerin yapılması için gerekli güvenli ortamı sağlayacağına ve Libyalı taraflar arasında onaylanan yol haritasının tüm gerekliliklerini yerine getirecek güçte olduğuna inandığı" aktarıldı.

Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi, 10 Şubat'ta yaptığı oturumda eski İçişleri Bakanı Fethi Başağa'yı başbakan olarak seçmişti.

Tobruk'ta gerçekleşen oturumda, ülkenin doğusundaki milletvekilleri hazır bulunurken ülkenin batısındaki temsilcilerin çoğu katılmamıştı.

Ülkenin doğusundaki milletvekilleri ve batısındaki bazı siyasi aktörler 24 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Ulusal Birlik Hükümeti'nin görevinin sona erdiğini iddia ediyor.

Ne olmuştu?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

Ancak Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyi'nden oluşan taraflar, seçimlerin hukuki altyapısını belirleyecek kanunda uzlaşamadı.

Hukuki sorunlar nedeniyle seçimler planlanan tarihte yapılamadı.

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Süleyman Soylu, Tobruk, Mısır, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mısır, Libya'daki Tobruk Temsilciler Meclisinin Başağa'yı başbakan seçmesinden memnun - Son Dakika


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