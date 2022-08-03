Libya Sağlık Bakanı Ramazan Ebu Cennah, yaralılardan ikisini Tunus 'a, 5'ini İspanya 'ya, 15'ini de İtalya 'ya nakletme hazırlığında olduklarını açıklamıştı.

Mısır Ordu Sözcüsü Albay Garib Abdulhafız, yaptığı yazılı açıklamada, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin yaralıların taşınması için Libya'ya askeri uçak gönderilmesi talimatı verdiğini ifade etti.

Kaynak: AA

Kahire, Mısır, Libya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Libya'daki tanker patlamasında yaralananlardan bazıları tedavi için Kahire'ye getirildi - Son Dakika

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