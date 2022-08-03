Libya'daki tanker patlamasında yaralananlardan bazıları tedavi için Kahire'ye getirildi - Son Dakika
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Libya'daki tanker patlamasında yaralananlardan bazıları tedavi için Kahire'ye getirildi

03.08.2022 23:27
Libya'daki tanker patlamasında yaralananlardan bazıları tedavi için Kahire'ye getirildi

Mısır, Libya'nın Beyt Beyye Belediyesine bağlı Zaviye beldesinde yakıt taşıyan tankerin patlamasıyla yaralanan onlarca kişinin tedavi amacıyla askeri uçakla Kahire'ye getirildiğini duyurdu.

Mısır, Libya'nın Beyt Beyye Belediyesine bağlı Zaviye beldesinde yakıt taşıyan tankerin patlamasıyla yaralanan onlarca kişinin tedavi amacıyla askeri uçakla Kahire'ye getirildiğini duyurdu.

Mısır Ordu Sözcüsü Albay Garib Abdulhafız, yaptığı yazılı açıklamada, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin yaralıların taşınması için Libya'ya askeri uçak gönderilmesi talimatı verdiğini ifade etti.

Abdulhafız, Bingazi'ye inen tıbbi donanımlı askeri uçağın, patlamada yaralanan onlarca kişiyi Kahire'deki askeri hastaneye taşıdığını kaydetti. Mısırlı Sözcü, tedavi için Kahire'ye getirilen yaralıların sayısına ilişkin net bilgi vermedi.

Libya'nın güneyindeki Beyt Beyye Belediyesine bağlı Zaviye beldesinde 1 Ağustos'ta akaryakıt taşıyan bir tankerde meydana gelen patlamada 7 kişi ölmüş, 50 kişi yaralanmıştı.

Libya Sağlık Bakanı Ramazan Ebu Cennah, yaralılardan ikisini Tunus'a, 5'ini İspanya'ya, 15'ini de İtalya'ya nakletme hazırlığında olduklarını açıklamıştı.

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Kaynak: AA

Kahire, Mısır, Libya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Libya'daki tanker patlamasında yaralananlardan bazıları tedavi için Kahire'ye getirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Libya'daki tanker patlamasında yaralananlardan bazıları tedavi için Kahire'ye getirildi - Son Dakika
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