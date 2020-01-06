Son Dakika › Dünya › Mısır, Libya'yı görüşmek üzere Yunanistan, Fransa, İtalya ve Kıbrıs'ı toplantıya çağırdı - Son Dakika Dünya
Mısır, Libya'yı görüşmek üzere Yunanistan, Fransa, İtalya ve Kıbrıs'ı toplantıya çağırdı
6 saat önce
Avrupa Birliği üyesi 4 ülkenin dışişleri bakanları, Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri'nin davetiyle, Libya meselesini görüşmek üzere başkent Kahire'de bir araya geliyor
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 03:29
Son Dakika Yerli otomobille ilgili dikkat çeken araştırma! Satın almak isteyenlerin oranı yüzde 89 E-ticarette daha güvenli alışveriş dönemi başlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT'in yeni 'Kale'sinde dünyaya net mesaj verdi: Teşkilat Libya'da üzerine düşeni yapıyor Son dakika: Sirte'ye saldıran darbeci Hafter güçleri püskürtüldü