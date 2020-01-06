Mısır, Libya'yı görüşmek üzere Yunanistan, Fransa, İtalya ve Kıbrıs'ı toplantıya çağırdı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Mısır, Libya'yı görüşmek üzere Yunanistan, Fransa, İtalya ve Kıbrıs'ı toplantıya çağırdı - Son Dakika Dünya

Mısır, Libya'yı görüşmek üzere Yunanistan, Fransa, İtalya ve Kıbrıs'ı toplantıya çağırdı

6 saat önce

Avrupa Birliği üyesi 4 ülkenin dışişleri bakanları, Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri'nin davetiyle, Libya meselesini görüşmek üzere başkent Kahire'de bir araya geliyor

Mısır, Libya'yı görüşmek üzere Yunanistan, Fransa, İtalya ve Kıbrıs'ı toplantıya çağırdı, System.String[]

Avrupa Birliği üyesi 4 ülkenin dışişleri bakanları, Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri'nin davetiyle başkent Kahire'de bir araya geliyor.


Çarşamba günü gerçekleşecek toplantıya Yunanistan, Güney Kıbrıs, İtalya ve Fransa Dışişleri Bakanları katılacak ve Libya ile Orta Doğu'daki son durum ele alınacak.

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Avrupa Birliği, Kahire, Libya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 03:29 
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