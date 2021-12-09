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Mısır Lübnan'a elektrik üretimi için gaz tedarik etme çalışmalarını hızlandıracak - Son Dakika

Mısır Lübnan'a elektrik üretimi için gaz tedarik etme çalışmalarını hızlandıracak

09.12.2021 21:37
Mısır Lübnan'a elektrik üretimi için gaz tedarik etme çalışmalarını hızlandıracak

Mısır, Lübnan'a elektrik üretmesi amacıyla gaz arzı prosedürlerini hızlandıracağını duyurdu.

Mısır, Lübnan'a elektrik üretmesi amacıyla gaz arzı prosedürlerini hızlandıracağını duyurdu.

Mısır medyasında yer alan habere göre, Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, resmi temaslar için başkent Kahire'de bulunan Lübnanlı mevkidaşı Necib Mikati ile bir araya geldi.

Medbuli, görüşmede, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Lübnan'daki enerji sorununun çözümü amacıyla elektrik üretimi için gerekli gazın hızlı bir şekilde tedarik edilmesi yönünde talimat verdiğini kaydetti.

Medbuli ayrıca, Lübnan halkının bu zorlu süreci atlatabilmesi için gerekli desteği vermeye devam edeceklerini aktardı.

Lübnan Başbakanı Mikati ise görüşmede, başta gaz tedariki olmak üzere elektrik ve çeşitli alanlarda iş birliğini artırma imkanlarını masaya yatırdıklarını ifade etti.

Resmi ziyaret kapsamında bugün Mısır'a gelen Mikati, Medbuli ile görüşmesinden önce Cumhurbaşkanı Sisi tarafından kabul edilmişti. Görüşmede, bölgesel meseleler, ikili iş birliği ve Lübnan'daki son siyasi gelişmeler değerlendirilmişti.

cumhurbaşkanı, Kahire, Lübnan, Mısır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mısır Lübnan'a elektrik üretimi için gaz tedarik etme çalışmalarını hızlandıracak - Son Dakika


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