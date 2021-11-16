Mısır, Lübnan'a günlük 65 milyon metre küp doğal gaz ihraç etmeyi planladıklarını açıkladı - Son Dakika

Mısır, bu yılın sonuna kadar enerji kriziyle mücadele eden Lübnan'a günlük 65 milyon metre küp doğal gaz ihracatına başlayacağını duyurdu.

Mısır Petrol Bakanı Tarık el Molla, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Abu Dabi kentinde düzenlenen petrol ve gaz konferansında konuştu.

Lübnan'ın talep ettiği orana paralel bir şekilde Mısır'ın doğal gaz temin edeceğini belirten Molla, ihracatın başlaması tarihi hakkında ise, "Elimizden geldiğince en kısa zamanda. Bu yılın sonunda ya da önümüzdeki yıl." dedi.

Mısır'ın doğal gazının ihraç edileceği boru hattındaki son duruma değinen Bakan Molla, "Şu anda durum tespiti ve boru hattı kontrol aşamasındayız." bilgisini verdi.

Molla, Lübnan'a yaklaşık günlük 60 ile 65 milyon metre küp doğal gaz ihraç etmeyi planladıklarını kaydetti.

Lübnan, geçen yaz, akaryakıt temininde yaşadığı ciddi sorunlar nedeniyle ülke genelinde tam gün süren elektrik kesintileri meydana gelmişti.

Ekonomik kriz içindeki Lübnan, Mısır'ın doğal gazını elektrik üretiminde kullanmak maksadıyla Eylül'de Suriye rejimi ve Ürdün ile temasa geçmişti.

Lübnan, Suriye rejimi, Ürdün ve Mısır'ın enerji bakanları, 9 Eylül'de, Amman'da bir araya gelerek proje hakkında ortak bir anlaşmaya varmıştı.

ABD ise boru hattının Suriye rejiminin denetimindeki topraklardan geçmesi durumunda hiçbir tarafın "Sezar Yaptırımlarına" maruz kalmayacağını ve projeye yeşil ışık yaktığını bildirmişti.

Lübnan son olarak doğal gazın yanı sıra Ürdün'den de elektrik ithalatı için, 28 Ekim'de Amman ile nihai anlaşmaya varıldığını, Dünya Bankası'nın projeyi finanse edeceği belirtilmişti.