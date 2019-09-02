Son Dakika Haberleri: Mısır, Lübnan'ın güneyindeki gerilimi azaltmak için devrede
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Mısır, Lübnan'ın güneyindeki gerilimi azaltmak için devrede

10 saat önce

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'ın güneyindeki gerilim ortamını yatıştırmak için yoğun çaba sarf ettiğini açıkladı.

Mısır, Lübnan'ın güneyindeki gerilimi azaltmak için devrede, System.String[]

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'ın güneyindeki gerilim ortamını yatıştırmak için yoğun çaba sarf ettiğini açıkladı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın güney sınırında tansiyonun yükselmesinin akabinde Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri'nin telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Mısır'ın, söz konusu telefon görüşmesinin ardından, "Lübnan sınırında gerginliğin azaltılması ve güvenlik zaafiyeti oluşmasını engellemek için yoğun çaba sarf ettiği" kaydedildi.

Açıklamada, gelişmelerin yakından takip edildiği ve Lübnan'da istikrarın korunması ve bölgenin yeni krizlere sürüklenmemesi adına tüm taraflarla temasların sürdürüldüğü ifade edildi.

İsrail ordusu dün, Lübnan'dan, sınırın İsrail tarafındaki askeri üsse ve araçlara yönelik bir dizi tanksavar atışı yapıldığını açıklamıştı. İsrail, saldırıya karşılık, Lübnan'ın güneyinde atışların yapıldığı bölgeleri vurduğunu belirtmişti.

Saldırıyı doğrulayan Hizbullah örgütü ise yaptığı yazılı açıklamada, "Hasan Zebib ve Yasir Dahir Şehitler Grubu"nun, İsrail'in kuzeyindeki Avivim askeri noktasını vurarak içinde bulunanları öldürdüğü veya yaraladığı ifade edilmişti.

Lübnan ordusu ise, İsrail güçlerinin, sınırın Lübnan tarafında yer alan Marun er-Ras, Aytaron ve Yaron beldelerine onlarca havan topu attığını açıklamıştı.

İsrail, Lübnan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 12:40 Kaynak: AA
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