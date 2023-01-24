Mısır, Luksor'daki "en eski ve önemli" yerleşim alanının ortaya çıkarıldığını açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

Mısır, Luksor'daki "en eski ve önemli" yerleşim alanının ortaya çıkarıldığını açıkladı

24.01.2023 19:09
Mısır, Luksor'daki "en eski ve önemli" yerleşim alanının ortaya çıkarıldığını açıkladı

Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı, ülkenin güneyindeki Luksor kentinde, Roma döneminden kalma yaklaşık iki bin yıllık yerleşim alanı bulunduğunu duyurdu.

Mısır Turizm ve Tarihi Eserler Bakanlığı, ülkenin güneyindeki Luksor kentinde, Roma döneminden kalma yaklaşık iki bin yıllık yerleşim alanı bulunduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, kentin doğu yakasındaki Luksor Tapınağı'na bitişik bir alanda MÖ 30 - MS 395 yıllarına ait Roma döneminden kalma ilk yerleşim kentinin ortaya çıkarıldığı ifade edildi.

Thebes antik kentinin bir uzantısı olduğu belirtilen alanın, Luksor Valiliğinin doğu kıyısındaki "en önemli ve en eski yerleşim yeri olduğu" kaydedildi.

Halihazırda Luksor şehri olarak bilinen Thebes kenti, antik Mısır'ın en önemli şehirlerinden biri kabul ediliyor.

Antik Thebes ve mezarları 1979'da UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne eklenmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Tarihe ışık tutacak! Mısır'da 2 bin yıllık yerleşim alanı bulundu Tarihe ışık tutacak! Mısır'da 2 bin yıllık yerleşim alanı bulundu Adana Ticaret Borsası Adana Ticaret Borsası

Mısır, Roma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır, Luksor'daki 'en eski ve önemli' yerleşim alanının ortaya çıkarıldığını açıkladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:37 Sergen Yalçın için sürpriz iddia! Erol Bulut'un koltuğuna geçiyor
20:33 Demirtaş'ın 6'lı masaya yaptığı "ortak aday" çağrısına HDP'den veto: Kendi adayımızı çıkaracağız
20:21 Diyarbakır'da polis memurunun şehit olduğu kazaya yol açan sürücü "alkollü" çıktı
20:19 Kadın motorcunun polislerle ilgili sözleri olay oldu: Kadın olduğum için ceza kesmiyorlar
19:58 Beşiktaş'ta şampiyonluğa inanç arttı! İdmandan gelen fotoğraflar taraftarı sevince boğdu
17:05 Hakkında fezleke düzenlenen CHP'li Başarır'dan tek cümlelik savunma: Size savunma vermiyorum
19:39 MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Kırmızı bültenle aranan El Kaide üyesi yakalandı
19:35 Helikopter kazasıyla ilgili Zelenski'nin eski danışmanından suikast iması: Gözden çıkardıklarının fişini çekiyorlar
19:35 Mert Müldür'ün menajerinden sürpriz Galatasaray açıklaması: Gelişme olabilir
19:35 Dursun Özbek, Erol Bilecik ve Rosier, PFDK'ya sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2023 21:10:20. #1.12#
SON DAKİKA: Mısır, Luksor'daki "en eski ve önemli" yerleşim alanının ortaya çıkarıldığını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement