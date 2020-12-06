Mısır mahkemesi 3 insan hakları aktivistinin mal varlığına el konulması kararını onayladı - Son Dakika

Mısır'daki Kahire Ceza Mahkemesi, insan hakları alanında faaliyette bulunan 3 aktivistin mal varlıklarına el konulması kararını onayladı.

Mısır medyasında yer alan habere göre Mahkeme, Mısır Kişisel Haklar Girişiminin (EIPR) üç yöneticisi hakkında verilen mal varlıklarına el konulması kararını onayladı, kurumun mal varlığına el konulması kararını ise reddetti.

Mahkemenin söz konusu karara ilişkin gerekçe açıklamadığı belirtilen haberde, mal varlıklarına el konulması kararı EIPR'ın üç yöneticisiyle ilgili soruşturmanın devam etmesiyle ilişkilendirildi.

EIPR'ın Twitter hesabından 3 Aralık'ta yapılan açıklamada, EIPR Genel Direktörü Casir Abdurrezzak, EIPR İdari Direktörü Muhammed Beşir ve Ceza Adaleti Departmanı Başkanı Kerim Inara'nın serbest bırakıldığı belirtilmişti.

EIPR Genel Direktörü 3 gün hücrede tutulmuştu

EIPR'nin Kurucu Başkanı Husam Behcet???????, daha önce yaptığı bir açıklamada, EIPR Genel Direktörü Abdurrezzak'ın Kahire'nin güneyindeki Liman Tora Hapishanesi'nde diğer mahkumlara kıyasla daha kötü şartlara maruz bırakıldığını ve 3 gün hücrede tutulduğunu söylemişti.

Mısır güvenlik güçleri, yabancı diplomatlarla 3 Kasım'da "Mısır'daki insan hakları konularını görüştükleri" gerekçesiyle Abdurrezzak'ın yanı sıra EIPR Ceza Adaleti Departmanı Başkanı Kerim Inara ve İdari Direktör Muhammed Beşir'i gözaltına almış, savcılık bu kişilere "terörist bir gruba katılmak ve yalan haber yaymak" gibi suçlamalarda bulunmuştu.