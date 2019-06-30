Mısır, mayıs ayında yatırımcısına en fazla kazandıran ürün oldu

Emtia piyasasında mayıs ayında yatırımcısına en fazla kazandıran ürün yüzde 17,7 ile mısır oldu.

Emtia piyasasında mayıs ayında yatırımcısına en fazla kazandıran ürün yüzde 17,7 ile mısır oldu.

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