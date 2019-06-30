Mısır, mayıs ayında yatırımcısına en fazla kazandıran ürün oldu
25 dakika önce
Emtia piyasasında mayıs ayında yatırımcısına en fazla kazandıran ürün yüzde 17,7 ile mısır oldu.
Emtia piyasasında mayıs ayında yatırımcısına en fazla kazandıran ürün yüzde 17,7 ile mısır oldu.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 11:58
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