Son Dakika Haberleri: Mısır Medyasına Göre, Başkent Kahire'deki İntihar Saldırısında İki Güvenlik Görevlisi Hayatını...

Mısır Medyasına Göre, Başkent Kahire'deki İntihar Saldırısında İki Güvenlik Görevlisi Hayatını...

35 dakika önce

Mısır medyasına göre, başkent Kahire'deki intihar saldırısında iki güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, ikisi yaralandı.

Mısır Medyasına Göre, Başkent Kahire'deki İntihar Saldırısında İki Güvenlik Görevlisi Hayatını..., System.String[]
Mısır medyasına göre, başkent Kahire'deki intihar saldırısında iki güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, ikisi yaralandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:32 Kaynak: AA

Mısır, Kahire, Güncel
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