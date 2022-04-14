Mısır, Mescid-i Aksa'ya baskın çağrılarına tepki gösterdi - Son Dakika
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Mısır, Mescid-i Aksa'ya baskın çağrılarına tepki gösterdi

14.04.2022 01:55
Mısır, Mescid-i Aksa'ya baskın çağrılarına tepki gösterdi

Mısır, İsraillilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme çağrılarını reddettiğini açıklayarak, karşılıklı gerginliğin ve şiddetin artabileceği konusunda uyardı.

Mısır, İsraillilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme çağrılarını reddettiğini açıklayarak, karşılıklı gerginliğin ve şiddetin artabileceği konusunda uyardı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin son günlerde Filistin topraklarındaki bazı şehir ve köylerde artan şiddet ve operasyonlarının şiddetle kınandığı ifade edildi.

Filistinlilerin ölümü, yaralanması ve onlarcasının gözaltına alınmasıyla sonuçlanan aşırı güç kullanımına tepki gösterilen açıklamada, ramazan ayı boyunca Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıyı yoğunlaştırma çağrıları da dahil olmak üzere her türlü kışkırtmanın reddedildiği aktarıldı.

Bu hızlı ve tehlikeli gelişmeleri kontrol altına almanın zorunluluğu vurgulanan açıklamada, bunun daha fazla gerilimin habercisi olduğu ve yalnızca tırmanma ve karşılıklı şiddette artışa yol açacak gerilim ortamını güçlendireceği uyarısında bulunuldu.

Bazı Yahudi yerleşimci cemaatler, sosyal paylaşım sitelerinde, Hamursuz Bayramı'nda kurbanlarını Aksa'da kesmeyi planladıklarını ifade eden gönderiler paylaşmış, takipçilerini de bu konuda teşvik etmişti.

İsrail Başbakanlığı, Yahudilerin Hamursuz Bayramı'ndaki kurban merasiminin Mescid-i Aksa'da yapılacağına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirmişti.

Filistin yönetimi ve aralarında Hamas'ın da bulunduğu Filistinli gruplar, Yahudi yerleşimcilerin, Hamursuz Bayramı için kurban sunularını Mescid-i Aksa'da yapmasına izin verilmemesi uyarısında bulunmuştu.

Yahudilerin 15 Nisan'da başlayacak Hamursuz Bayramı bir hafta devam ediyor.

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Hamursuz Bayramı, Mescit, Mısır, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mısır, Mescid-i Aksa'ya baskın çağrılarına tepki gösterdi - Son Dakika


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