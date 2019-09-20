Mısır muhalefetinin "yönetimi köşeye sıkıştırma" girişimi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi farklı söylemlerle köşeye sıkıştırmak ve toplum önünde zor durumda bırakmak için zaman zaman birtakım adımlar atan Mısır muhalefeti, "insan hakları, düşünce özgürlüğü, yargı bağımsızlığı, cezaevlerindeki mahkumların yaşam şartlarının iyileştirilmesi ve ülkeye yeniden demokrasinin getirilmesi" gibi argümanları sıklıkla kullanıyor.

Mısır muhalefetinin önemli isimlerinin çoğu ülke dışında yaşıyor. 30 yıllık Hüsnü Mübarek yönetiminin devrilmesiyle başarıya ulaşan 25 Ocak Devrimi'nin önemli isimlerinden eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed el-Baradey, Yarın Partisi'nin kurucusu muhalif lider Eymen Nur ve ünlü aktivist Vail Guneym öne çıkan isimlerden bazıları.

Muhammed Nasır ve Mutez Matar ise Mısır dışındaki muhalif medyanın en etkili kilit ismi. Nasır ve Matar, stüdyoları Türkiye'de bulunan, Mısır uydusu Nilesat üzerinden yayın yapan "Mükemmilin" ve "Şark" televizyon kanallarının en fazla seyredilen programlarının sunucuları.

"Şark" televizyonu liberal muhalif lider Eymen Nur'un, "Mükemmilin" ise Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) yayın organı olarak nitelendiriliyor. Şark'ta program yapan Mutez Matar ve Mükemmilin'in program sunucusu liberal gazeteci Muhammed Nasır'ın Mısır'daki rakiplerini dahi geçtiği söyleniyor.

Söz konusu kanallar, normal zamanlarda ve gün içinde Mısır'da fazla seyredilmiyor. Ancak bu iki muhalif liberal sunucunun programları başladığında, Mısırlılar ülke kanallarının tamamında dinledikleri aynı çizgideki haber ve yorumların dışında farklı şeyler duyabilmek için bu kanallara yöneliyor.

- Mısır'da eski müteahhit Muhammed Ali rüzgarı

Son iki haftadır ülkede eski müteahhit ve oyuncu Muhammed Ali rüzgarı esmeye başladı. Sosyal medya hesapları üzerinden videolar yayımlayan ve Cumhurbaşkanı Sisi yönetimini sert bir dille eleştiren Ali'nin takipçi kitlesi kısa sürede arttı.

Ali'nin "ikna edici ve inandırıcı" deliller sunamadığı için söylediklerinin havada kaldığı konuşulsa bile, "bir zamanlar yönetimle yakın çalıştığı ve Sisi ailesine villa dahi inşa ettiği" gibi içerden söylemler geliştirmesi nedeniyle insanların dikkatini çekmeyi başarıyor.

- Sisi'den Ali'ye cevap niteliğinde sözler ve Ali'den eylem çağrısı

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin geçen hafta sonu başkent Kahire'de düzenlenen Gençlik Konferansı'nda Ali'nin söylemlerine cevap niteliğinde üstü kapalı bazı ifadeler kullanması dikkati çekti.

Halen İspanya'da yaşayan Ali, Cumhurbaşkanı'nın kendisini dikkate aldığını düşünmüş olacak ki, 16 Eylül Pazartesi günü söylemlerini daha da ileri taşıyarak, sosyal medya üzerinden Sisi aleyhinde "Sisi bu kadar yeter" adında bir etiket başlattı.

Ali, Mısır halkından kendisine 30 milyon destek isteyerek, eğer sosyal medyadaki destek yeterli sayıya ulaşırsa, eylem yapılacak yerleri belirleyerek "halkı sokağa çağıracağını" açıkladı.

Ali'nin "30 milyon destek çağrısı" dikkat çekti. Çünkü Mısır medyası, 30 Haziran 2013'te 30 milyon insanın Muhammed Mursi'nin istifası talebiyle sokağa çıktığını duyurmuştu. Dolayısıyla Ali'nin özellikle "30 milyon" ifadesini kullanması Mursi'nin devrilme sürecine gönderme olarak yorumlandı.

- Ülke dışındaki muhalefetin içerdeki etkisi zayıf

AA muhabirine konuşan Mısırlı gazeteci Muhammed Hasan, ülke dışındaki muhalefetin Mısır'daki etkisinin çok güçlü olmadığını, ancak eski müteahhit Ali'nin söylemlerinin halkta bir karşılık bulduğunu dolayısıyla söz konusu şahsı yönetimin de dikkate alarak yakından takip ettiğini söyledi.

Ali'nin söylemlerinin Mısır yönetimini endişelendirdiğini belirten Hasan, "Eğer öyle olmasa güvenlik teyakkuz haline geçer miydi? Demek ki Ali'nin söylediklerinin toplumda bir karşılığı var." ifadelerini kullandı.

Ancak Mısırlı Selefi lider Yasir Burhami farklı düşünüyor. Mısır basınına konuşan Burhami söz konusu çağrıların toplumda bir anlam ifade etmediğini, bu tür protestoların toplumun lehine olmadığını bu nedenle eylemleri reddettiklerini söyledi.

- Bu akşamki Mısır süper kupa maçı sonrası için eylem çağrısı

Muhammed Ali geçen pazartesi günü sosyal medyada başlattığı etiketin ardından Mısır sokağını eyleme çağırdı. Ali, Mısır'ın Ehli ile Zemalik futbol takımları arasında bu akşam yerel saatle 19.00'da oynanacak süper kupa maçı sonrası için eylem çağrısında bulundu.

Mısır sokağında olası eyleme katılımın az olacağı veya hiç olmayacağını söyleyenler olduğu gibi, böyle bir çağrının etkisini önceden kestirmenin kolay olmayacağını ifade edenler de bulunuyor.