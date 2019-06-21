Mısır, Müslümanların girişini yasakladığı Mursi'nin mezarını İsrail TV'sine açtı
1 saat önce
Mısırlı yetkililer, ülkenin seçimle işbaşına gelen ve mahkeme salonunda hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mezarına kimseyi yaklaştırmazken, İsrail devlet kanalı Kan tarafından görüntülenmesine izin verdi.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:05 Kaynak: İHA
Mısırlı yetkililer, ülkenin seçimle işbaşına gelen ve mahkeme salonunda hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi
'nin mezarına kimseyi yaklaştırmazken, İsrail
devlet kanalı Kan tarafından görüntülenmesine izin verdi.
Eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, Kahire
yakınlarında Nasr şehrinde toprağa verilmişti. Mahalli güvenlik güçleri bölgeyi kontrol altına alırken, Mursi'nin mezarına kimse yaklaştırılmıyor. Ancak yetkililer Mursi'nin mezarının İsrail devlet kanalı Kan tarafından görüntülenmesine izin verdi. Mısır'ın başkenti Kahire'den görüntüler alan İsrail televizyonu, daha sonra Mursi'nin kabrini görüntüledi. Kan televizyonunun muhabiri, Mursi'nin defnedildiği Murşidin mezarlığında ve Kahire'de Nil kenarındaki kafelerde İbranice yayın yaptı. - KAHİRE
Mursi'nin defnedildiği mezarlığı sadece İsrail kanalının görüntülemesine izin verdiler
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