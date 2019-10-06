Mısır, Nil Nehri üzerindeki haklarını koruyacak

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ülkesinin Nil Nehri sularıyla ilgili tüm haklarını korumak için siyasi alanda gerekli tüm önlemleri alacağını belirtti.

Mısır, Etiyopya ve Sudan arasında yürütülen Hedasi Barajı müzakereleriyle ilgili, Başbakanlık ve Sulama Bakanlığının ardından Sisi de Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Sudan'ın başkenti Hartum'da gerçekleştirilen toplantıda olumlu bir gelişme kaydedilmediğini ifade eden Sisi, "Mısır, tüm kurumlarıyla birlikte ülkenin Nil Nehri üzerinde sahip olduğu hakları koruyacaktır. Bu kurumlar, siyasi alanda gerekli tüm tedbirleri alacaktır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığından ABD'ye etkin rol oynama çağrısı

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada ise perşembe günü Beyaz Saray'dan yapılan ve "Hedasi Barajı konusunda sürdürülebilir bir anlaşmaya varılması için yürütülen müzakerelerin desteklendiği" yönündeki açıklama memnuniyetle karşılandı.

Açıklamada, üç ülke sulama bakanlarının yürüttüğü müzakerelerin çıkmaza girdiği, bu nedenle de ABD'nin bu konuda etkin rol oynamasına ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

Mısır cumhurbaşkanlığı, istenilen anlaşmaya varılması için uluslararası arabuluculuğa açık olduğunu vurguladı.

Mısır, Sudan ve Etiyopya sulama bakanlarının Nil Nehri üzerine inşa edilmekte olan Hedasi Barajı ile ilgili yürüttüğü müzakereler, taraflardan gelen farklı açıklamalarla sona ermişti.

Sudan tarafı, müzakerelerin teknik konularda başarılı olduğunu ifade ederken Mısır, Etiyopya'nın ısrarları nedeniyle görüşmelerin çıkmaza girdiğini açıklamıştı. Etiyopya ise müzakerelerin çıkmaza girmediğini iddia etmişti.