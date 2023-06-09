Mısır, ölümcül köpek balığı saldırısının ardından Hurghada'da denize girmeyi yasakladı - Son Dakika
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Mısır, ölümcül köpek balığı saldırısının ardından Hurghada'da denize girmeyi yasakladı

09.06.2023 13:35

Mısır'ın Kızıldeniz kıyısındaki tatil kenti Hurghada'da tatil yapan bir Rus turist, köpek balığı saldırısında feci şekilde hayatını kaybetti. Yaşananlar kamera ile kayıt altına alınırken hükümet, bölgedeki tüm su sporlarını ve deniz faaliyetlerini 2 gün süreyle durdurdu.

Mısır'ın Hurgada kentinde tatil yapan Rus turiste köpek balığı saldırdı. Halk plajında denize giren turist, kıyıdan uzak bir noktada uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

O ANLAR KAMERADA

Saldırının ardından güvenlik güçleri köpek balığını yakalarken, Rus turistin cansız bedeni ise sudan çıkardı. Saldırı anı kıyıda bulunanlar tarafından anbean kayıt altına alındı.

KONSOLOSLUK AÇIKLAMA YAPTI

Rusya'nın Hurgada Konsolosluğu tarafından yapılan açıklamada, "Hurgada'da bulunan Rus vatandaşlarının dikkatine. 8 Haziran'da, Hurgada (Dream Beach'te) bir Rus, köpek balığı saldırısında öldü. Hurgada'daki Rus konsolosluğu, Rus vatandaşının ailesine ve yakınlarına taziyelerini sunuyor" ifadeleri kullanılarak, Rus turistlerin denize girdiklerinde dikkatli olmaları istendi. Saldırının olduğu plaj ise güvenlik gerekçesiyle kapatılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

2 GÜN BOYUNCA YÜZMEK YASAKLANDI

Mısır Çevre Bakanlığı, bölgede inceleme ve araştırma yapılacağı için Kızıldeniz'deki El Gouna tatil beldesi ile Soma Körfezi arasındaki tüm yüzme, şnorkelli yüzme ve diğer su sporlarının Cuma gününden itibaren iki gün süreyle durdurulması talimatını verdi.

Kaynak: Xinhua
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