Mısır Ordusu, 2019'da Gazze sınırında 12 tüneli yıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mısır Ordusu, 2019'da Gazze sınırında 12 tüneli yıktı - Son Dakika

Mısır Ordusu, 2019'da Gazze sınırında 12 tüneli yıktı

6 saat önce

Mısır Ordusu, bu yıl abluka altındaki Gazze sınırında 12 tüneli yıktığını duyurdu.

Mısır Ordusu, 2019'da Gazze sınırında 12 tüneli yıktı, System.String[]

Mısır Ordusu, bu yıl abluka altındaki Gazze sınırında 12 tüneli yıktığını duyurdu.

Mısır Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, bu yıl Mısır Ordusu Sınır Muhafızları Birliği tarafından Mısır-Gazze sınırında 12 tünelin tespit edilerek yıkıldığı belirtildi.

Bir yıl içerisinde ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapan 30 binden fazla düzensiz göçmenin de yakalandığı aktarılan açıklamada, göçmenlerin ne zaman yakalandığına ve uyruklarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Mısır Ordusu, Eylül 2015'ten bu yana Sina Yarımadası'nın kuzeyinde Gazze'nin nefes borusu olarak nitelenen tünelleri yıkmaya başlamıştı.

Hamas'ın Gazze'de kontrolü ele geçirdiği 2007'de, Refah Sınır Kapısı'ndan geçişlerin durdurulması sonrasında sınırda 1200'den fazla tünel kazılmıştı.

Gazze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 03:06 Kaynak: AA
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