Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, Mısır deniz sınırı yakınında kaybolan 3 balıkçının izini sürüyor - Son Dakika

Daha sonra teknede bulunan aynı aileden 3 balıkçının gözaltına aldığını ifade eden Ayaş, durumlarının ve nereye götürüldüklerinin henüz öğrenilemediğini aktarmıştı.

Pelosi'nin sözlerine bir tepki de Fahrettin Altun'dan geldi: Askeri darbeler hariç ne zaman böyle bir şey oldu?