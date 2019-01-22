Son Dakika Haberleri: Mısır Ordusu: Sina'da 59 Terörist Öldürüldü

Mısır Ordusu: Sina'da 59 Terörist Öldürüldü

1 saat önce

Mısır'ın kuzeydoğusundaki Sina Yarımadası'nda düzenlenen operasyonda 59 DEAŞ'lı teröristin öldürüldüğü açıklandı.

Mısır Ordusu: Sina'da 59 Terörist Öldürüldü, System.String[]
Mısır'ın kuzeydoğusundaki Sina Yarımadası'nda düzenlenen operasyonda 59 DEAŞ'lı teröristin öldürüldüğü açıklandı.

Mısır Ordusunca yapılan açıklamada, Sina Yarımadası'nda yapılan operasyonlarında silah depoları, motosikletler ve araçların ele geçirildiğini bildirildi. Yetkililer operasyonlarda 59 teröristin öldürüldüğünü ve 7 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı. Açıklamada, iki operasyon yapıldığını bildiren yetkililer, ilk operasyonda 44 ikincisinde de 15 teröristin öldürüldüğünü ifade etti.

Mısır Silahlı Kuvvetleri, bölgede aktif olan ve geçtiğimiz yıllarda saldırılarında yüzlerce güvenlik yetkilisini öldüren DEAŞ'e karşı geçtiğimiz yıl şubat ayında operasyon başlatmıştı. - KAHİRE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 03:54 Kaynak: İHA

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