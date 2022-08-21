Mısır ordusu Yunanistan ve bazı Arap ülkeleriyle ortak askeri tatbikata başladı - Son Dakika
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Mısır ordusu Yunanistan ve bazı Arap ülkeleriyle ortak askeri tatbikata başladı

21.08.2022 20:00
Mısır ordusu Yunanistan ve bazı Arap ülkeleriyle ortak askeri tatbikata başladı

Mısır ordusu Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile ortak askeri tatbikat başlattıklarını duyurdu.

Mısır ordusu Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile ortak askeri tatbikat başlattıklarını duyurdu.

Mısır Ordu Sözcüsü Garib Abdulhafız, Facebook hesabından yaptığı yazılı açıklamada, ülkede "Hirakl-2" ortak askeri tatbikatının başladığını belirtti.

Söz konusu tatbikatın Suudi Arabistan'ın yanı sıra BAE, Yunanistan ve GKRY'den birliklerin katılımıyla gerçekleştirildiğini aktaran Abdulhafız, ABD, Ürdün, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Bahreyn'in ise tatbikata gözlemci olarak katılım gösterdiğini kaydetti.

Abdulhafız, Mısır'ın kuzeyindeki Muhammed Necib Üssü'nde gerçekleştirilen askeri tatbikatın birkaç gün süreceğini, ilk aşamada katılımcı birliklerin kavramları birleştirme amaçlı tanışacağını ve tatbikatta kullanılacak silahların tanıtılacağını belirtti.

Askeri tatbikatın "Mısır'ın dost ve kardeş ülkelerle askeri ilişki ve iş birliğini geliştirme" çabaları doğrultusunda yapıldığına dikkati çeken Abdulhafız, gelişmiş teknolojik silah ve ekipmanların kullanılacağı tatbikatın tecrübe paylaşımına da katkı sunacağını ifade etti.

Orta Doğu'da 2022 yılının başından bu yana uluslararası ve bölgesel gerginliklerin gölgesinde askeri tatbikatlar da yoğunlaştı.

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Kaynak: AA

Yunanistan, Mısır, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır ordusu Yunanistan ve bazı Arap ülkeleriyle ortak askeri tatbikata başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mısır ordusu Yunanistan ve bazı Arap ülkeleriyle ortak askeri tatbikata başladı - Son Dakika
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