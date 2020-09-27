Mısır ordusu tarafından vurulan Filistinli balıkçılar Gazze'de toprağa verildi

Mısır ordusunun açtığı ateş sonucunda hayatını kaybeden Filistinli iki balıkçı kardeş için Gazze'de cenaze töreni düzenlendi.

Mısır ordusunun açtığı ateş sonucunda hayatını kaybeden Filistinli iki balıkçı kardeş için Gazze'de cenaze töreni düzenlendi. Yüzlerce Filistinli'nin katıldığı cenaze töreninde, "Mısır bunun hesabını vereceksin" sloganları atıldı. Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayaş, Mısır deniz kuvvetlerine ait hücum botları tarafından, Gazze açıklarında avlanan ve Mısır karasularına giren 3 Filistinli balıkçının bulunduğu tekneye ateş açıldığını belirtmişti. Ayaş, ardından Mısır ordusunun açtığı ateş sonucunda 2 Filistinli balıkçının hayatını kaybettiğini ve diğer balıkçının yaralandığını açıklamıştı.