Mısır ordusunca öldürülen Filistinli balıkçılar defnedildi - Son Dakika

Mısır ordusunun açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Filistinli iki balıkçı kardeş Gazze'de düzenlenen cenaze töreniyle defnedildi.

Naaşları, dün Mısır yönetiminden teslim alınan Hasan ve Mahmud Muhammed Zazug'un cenaze namazı Gazze'de yer alan Deyr el-Belah'taki evlerinin yakınındaki camide, Filistinlilerin katılımıyla kılındı.

Çok sayıda kişinin katıldığı cenaze töreninde, balıkçıların naaşı göz yaşları içinde taşındı.

Balıkçıların annesi Filistin hükümetine, olayda yaralanan ve Mısır makamlarınca tutulan diğer oğlu Yasir Zazug'un serbest bırakılması için çalışması çağrısında bulundu.

Hamas liderlerinden Mahir el-Havli ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filisin halkı için özellikle de denizde geçimini sağlamaya çalışan iki oğlunu kaybeden Zazug ailesi için üzücü ve sancılı bir gün olduğunu söyledi.

Havli, Mısır makamlarından, Filistin meselesinin destekçisi olarak balıkçıları öldürmek yerine geçimlerini sağlamaları için önlerini açmalarını beklediklerini ifade etti.

Balıkçıların öldürülmesi olayının ivedili araştırılması için bir komite kurulması çağrısında bulunan Havli, yaralı balıkçının da serbest bırakılmasını istedi.

Filistin yönetimi ile Hamas ve İslami Cihad gibi Filistinli gruplar söz konusu olayı kınarken Mısır makamlarından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayaş, cuma günü Mısır ordusunun açtığı ateş sonucunda 2 Filistinli balıkçının hayatını kaybettiğini ve diğerinin yaralandığını açıklamıştı.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı ise dün yaptığı açıklamada, Mısır ordusunun açtığı ateş sonucunda hayatını kaybeden Filistinli iki balıkçı kardeşin naaşlarının Kahire yönetimi tarafından teslim edildiğini duyurmuştu. Açıklamada, olayda yaralanan diğer kardeşin ise hala tedavi için Mısır'da bulunduğunu belirtilmişti.